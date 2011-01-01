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وزيرة الخزانة الأمريكية: يجب تحسين العلاقات الأمريكية الصينية لمواجهة التغير المناخي

بكين - د ب أ
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 10:39 م | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 10:39 م

دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى تحسين العلاقات بين القوتين الكبيرتين الولايات المتحدة والصين لمواجهة التغير المناخي والتهديدات العالمية الأخرى بصورة مشتركة خلال زيارة دولة إلى الصين.

ونقلت وزارة الخزانة عن يلين قولها في بكين اليوم السبت: "يتصدر التغير المناخي قائمة التحديات العالمية، ويتعين أن تعمل الولايات المتحدة والصين معا لمواجهة هذا التهديد الوجودي".

ودعت يلين الصين في نفس الوقت لتصبح أكثر مشاركة في جهود التمويل لمكافحة التغير المناخي ودعم الأدوات القائمة مثل صناديق الاستثمار المناخي.

وقالت يلين بعد مقابلة نائب رئيس الوزراء هي ليفينج أن المشهد المستقبلي الاقتصادي العالمي المعقد يتطلب المزيد من التعاون بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأضافت يلين أنه لا ينبغي السماح للخلافات بين الولايات المتحدة والصين بأن تؤدى إلى إيجاد سوء تفاهم من شأنه الإضرار بالروابط الاقتصادية بين الدولتين.

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