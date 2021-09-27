ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالصين في يونيو الماضي

ارتفع حجم احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين، إلى 193ر3 تريليون دولار أمريكي بنهاية يونيو الماضي، مقابل 17651ر3 تريليون دولار أمريكي في الشهر السابق عليه، بحسب ما ذكرته الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في البلاد.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إلى أن الهيئة أرجعت الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين إلى التأثيرات المجمعة لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول.

وقالت الهيئة التنظيمية للنقد الأجنبي، إن مؤشر الدولار الأمريكي شهد هبوطا في يونيو، فيما سجلت أسعار الأصول المالية العالمية تقلبات، متأثرة بالسياسات المالية والنقدية للاقتصادات الكبرى، علاوة على بيانات الاقتصاد الكلي العالمية.

وأضافت الهيئة أن من المتوقع أن يظل احتياطي الصين من النقد الأجنبي مستقرا بشكل عام، حيث تشهد البلاد اتجاها للتعافي الاقتصادي والدفع المستمر للتنمية عالية الجودة.

كما أظهرت البيانات أن حجم احتياطي البلاد من الذهب ارتفع إلى 95ر67 مليون أوقية حتى نهاية يونيو الماضي، ارتفاعا من 27ر67 مليون أوقية المسجل بنهاية مايو السابق عليه.