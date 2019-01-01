أطلقت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، اليوم، وثيقة "آداب وأخلاقيات التعامل مع الأطفال متحدى الإعاقة أثناء خضوعهم لخدمات العلاج الطبيعى والتأهيل بالمنشآت الصحية العامة والخاصة"، والتى تهدف إلى حماية حقوق الأطفال متحدى الإعاقة وذويهم خلال رحلتهم العلاجية والتأهيلية.



وأكد الدكتور "سامى سعد" النقيب العام للعلاج الطبيعى، أن هذه الوثيقة تأتى فى إطار حرص النقابة العامة للعلاج الطبيعى على دعم وحماية ورعاية الأطفال متحدى الإعاقة بكافة السبل الممكنه أثناء تلقيهم خدمات العلاج الطبيعى، وحماية حقوقهم وحقوق ذويهم فى الحصول على نفس مستوى الخدمة التى تُقدم لأقرانهم من غير ذوى الهمم، مشيراً إلى أن النقابة العامة تولى اهتماما كبيرا إلى تهيئة كافة الظروف و تقديم كافة التسهيلات الممكنه لهم ولذويهم وضمان أمنهم وسلامتهم داخل كافة المنشآت الصحية التى تقدم خدمات العلاج الطبيعى والتأهيل.



كما أشاد النقيب العام بالجهود الملحوظة التى تبذلها الدولة المصرية فى دعم و تمكين متحدى الإعاقة، والتى تأتى فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهذا الملف، بداية من إعلانه أن عام 2018 هو عام ذوى الإعاقة، وما تبع ذلك من خطوات ملموسة على أرض الواقع من إصدار للقوانين والتشريعات المنظمة لشئون ذوى الإعاقة، وكذلك التوجيهات المستمرة لكل الوزارات المعنية بتذليل كل العقبات والتحديات من أجل ضمان تقديم كل الخدمات لهم بسهولة.



وتابع: "هذه الوثيقة سيتم تعميمها على كل المؤسسات الحكومية والخاصة التى تقدم خدمات العلاج الطبيعى للأطفال متحدى الإعاقة، بالتعاون مع كل الجهات المعنية، لضمان تحقيق كل الأهداف التى تم إطلاقها من أجلها.



وفى نفس السياق، أكد الدكتور "محمد الهوارى" عضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى ومستشار النقابة للاتصال والتعاون الدولى، أن هذه الوثيقة تأتى استكمالاً للجهود السابقة التى قامت بها النقابة العامة للعلاج الطبيعى فى مجال الحد من الإعاقة، حيث تبنت النقابة حملة لمكافحة تشوهات العمود الفقرى لأطفال السن المدرسى ونفذت المرحلة الأولى منها بالتعاون مع وزارة الصحة و نقابة المعلمين، ويجرى التنسيق لتنفيذ المراحل التالية منها بالتعاون مع كل الجهات المعنية.



وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من الوثيقة هو حماية الأطفال متحدى الإعاقة من كل أنواع الإساءة أو العنف أثناء حصولهم على الخدمة العلاجية، وذلك دون تمييز على أساس النوع أو الشكل أو اللون أو الدين، وكذلك منع أى استغلال لهؤلاء الأطفال أو ذويهم من غير المختصين، أو استخدامهم فى أى نوع من أنواع الدعايا أو التجارب البحثية أو الأبحاث العلميه بشكل مخالف للقوانين والآداب المنظمة لذلك.



كما أوضح أنه قد تم صياغة هذه الوثيقة وإطلاقها باللغتين العربية والإنجليزية، لتوثيق جهود النقابة العامة للعلاج الطبيعى فى هذا الشأن أمام الجهات الدولية المهتمة بحقوق الطفل بشكل عام، والأطفال متحدى الإعاقة بشكل خاص، حرصاً من النقابة العامة للعلاج الطبيعى كمؤسسة وطنية على إبراز وإظهار الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة المصرية فى هذا الشأن.