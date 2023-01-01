 محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير والنظافة بالمحلة - بوابة الشروق
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محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير والنظافة بالمحلة

علاء شبل:
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 8:46 م | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 8:46 م

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والإشغالات داخل مدينة المحلة، إلى جانب أعمال الرصف والتطوير التي تشهدها المدينة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عدد من شوارع المحلة، حيث تابع انتشار فرق عمل حي أول وثان المحلة من أجل رفع المخلفات والإشغالات.

كما تفقد أعمال رصف وتطوير شارع البحر وميدان الشون ضمن خطة المحافظة لتطوير المدينة.

 

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