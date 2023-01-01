الكرملين: تركيا انتهكت الاتفاقات بإطلاق سراح قادة آزوف إلى أوكرانيا

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، بأن أنقرة انتهكت الاتفاقات بإطلاق سراح قادة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) إلى أوكرانيا.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "أنقرة انتهكت الاتفاقات بإطلاق سراح قادة "آزوف" إلى أوكرانيا، ولم يبلغ أحد روسيا عن نقل قادة جماعة "آزوف" الإرهابية من تركيا إلى أوكرانيا".

وتابع: "بحسب بنود الاتفاقات، كان من المفترض أن يبقى قادة "آزوف" في تركيا حتى انتهاء الصراع".

وأشار بيسكوف إلى أن الغرب مارس ضغوطا كبيرة على تركيا قبل قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال: "في سياق الاستعدادات لقمة "الناتو"، تعرضت تركيا لضغوط كبيرة، وأنقرة بصفتها عضوا في الحلف تظهر تضامنها، وروسيا تتفهم كل شيء جيدًا، ومع ذلك انتهاك الاتفاقات لا يروق لأحد".

وأعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في سبتمبر 2022، أنه نتيجة لتبادل الأسرى مع أوكرانيا، تم الإفراج عن 56 شخصا، 55 من العسكريين، خمسة منهم من دونباس، والباقي من جنود القوات المسلحة الروسية، وتم تسليم 215 شخصًا إلى أوكرانيا، من بينهم قادة في "آزوف".

كما تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن هذا التبادل، وفي يناير الماضي، أفادت صحيفة "حريت" التركية، نقلا عن مصادر تركية، بأن قادة "آزوف" لا يزالون في تركيا، وهو طلب روسي .