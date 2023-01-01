التعادل يحسم الشوط الأول بين المنتخب الأوليمبي والمغرب في نهائي أمم إفريقيا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الشوط الأول من مباراة المنتخب الأوليمبي أمام نظيره المغربي، والمقامة حاليًا على ملعب مولاي عبدالله، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

سجل هدف التقدم المنتخب المصري عن طريق لاعبه محمد صابر في الدقيقة الـ 8، من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس المغربي علاء بلعروش.

وبعد مرور 8 دقائق فقط من تسجيله هدف التقدم، تلقى محمود صابر بطاقة حمراء ليغادر المباراة بعد تدخل قوي مع عبدالصمد الزلزولي، ليستكمل منتخب الفراعنة المباراة بـ 10 لاعبين فقط.

وفي الدقيقة 33، أدرك المنتخب المغربي هدف التعادل عن طريق لاعبه يانيس بكراوي، من ضربة رأسية بعد تمريرة حاسمة من زميله بلال الخنوس.