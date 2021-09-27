تعليم المنيا: استمرار مبادرة القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة

أكد حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، تشهد إدارة ملوي التعليمية استمرار مبادرة القوافل التعليمية المجانية للمراجعات النهائية للثانوية العامة.

وتحت إشراف اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، والدكتور بهاء حسن مدير عام الإدارة التعليمية بملوي، استضافت قاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، فعاليات مبادرة القوافل التعليمية المجانية للمراجعات النهائية للثانوية العامة، بقاعة مجلس مدينة ملوي، ذلك دعما لأبناء ملوي وتخفيفا للأعباء عن أولياء الأمور والطلبة بتقديم خدمة تعليمية مجانية.