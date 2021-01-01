أعلن الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، زيادة حجم الصادرات الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 717 ألف طن، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي؛ لتصل إلى 4.6 مليون طن، مشيرا إلى بلوغ إجمالي صادرات العام الماضي 6.5 مليون طن.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الجمعة، إن الطفرة الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية في قطاع الصادرات الزراعية؛ تعد نتاج الجهود المبذولة في التوسع بحجم المساحات المنزرعة وتعظيم الإنتاجية، مشيرا إلى امتلاك وزارة الزراعة أكبر المعامل المرجعية للاتحاد الأوربي، وكذلك منظمة الصحة الحيوانية العالمية.

ولفت إلى نجاح الوزارة في فتح أكثر من 80 سوقا جديدا على مدار الأعوام الثلاثة الماضية ليصل إجمالي الأسواق العالمية 163 سوقا، مؤكدا أن المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للسوق العالمي؛ تحظى بثقة دولية كبيرة.

ونوه بأن دول الاتحاد الأوربي ألغت بعض الفحوصات الإضافية المفروضة على الحاصلات الزراعية؛ دليلا على الثقة في المنتجات المصرية.

وأوضح أن إجمالي إيرادات الصادرات الزراعية العام المنصرم بلغت 3 مليارات دولار بنسبة 15 % من إجمالي حجم الصادرات المصرية إلى الخارج، مشيرا إلى حرص الدولة على تصدير الفائض عن حجم الاستهلاك المحلي.