رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو بـ75 جنيها مناسب للوضع الحالي

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن سعر كيلو الدواجن في المزرعة يتراوح ما بين 65 إلى 66 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك بـ75 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه سعر مناسب، وفقًا للوضع الحالي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن الطاقة الإنتاجية خلال أزمة الأعلاف بلغت 2 مليون إنتاج يومي، لافتًا إلى ارتفاعها الآن إلى 4.5 مليون، في ظل بعض الإفراجات الجمركية.



وأشار إلى أن الإفراجات الجمركية ساهمت بشكل كبير في طمأنة المنتجين والمربين؛ لتسكين الكتاكيت بكميات غزيرة، مؤكدًا أن مصر تحقق اكتفاء ذاتيًا في الدواجن بنسبة 100%، وبدأت التصدير إلى الخارج.



وأوضح أن سعر كيلو الدواجن المحلي أقل من سعر الدواجن البرازيلي المجمدة، مناشدًا تطبيق قانون رقم 70 لعام 2009، الخاص بتحويل بيع الدواجن الحية إلى المبرد والمجمد فقط؛ لتقليل حلقات التداول المتعددة من المزرعة إلى السمسار وخلافه.



وأكمل: «القانون يجب أن ينفذ لأنه يحمي الصناعة والمنتج والمستهلك، السعر في أسواق الدواجن السعودية ثابت على مدار العام، ولا تشهد تذبذبًا أو عشوائية كما هو موجود الآن».