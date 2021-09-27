شفيونتيك تعبر للدور الرابع ببطولة ويمبلدون للتنس

تغلبت البولندية إيجا شفيونتيك على البداية المتأخرة ونقص الجماهير في الملعب الرئيسي، وتأهلت للدور الرابع ببطولة ويمبلدون للتنس عقب فوزها على الكرواتية بيترا مارتيتش 6 / 2 و7 / 5.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن شفيونتيك كان من المفترض أن تلعب المباراة الثانية على الملعب الرئيسي أمس الجمعة، ولكن مباراة البريطاني أندي موراي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس احتاجت لوقت أطول مما أدى لتأخر انطلاق مباراة شفيونتيك ومارتيتش.

وبمجرد دخول شفيونتيك لملعب المباراة، كان أغلب الجمهور غادر الملعب بعد خسارة موراي.

وتلتقي شفيونتيك في الدور التالي مع السويسرية بليندا بنسيتش.

وعن مباراتها مع مارتيتش قالت شفيونتيك في مقابلة داخل الملعب :" حسنا، بكل تأكيد، لم تكن مباراة سهلة. بيترا كانت تلعب بشكل جيد للغاية، حاولت أن أركز من البداية للنهاية".

وأضافت :"سعيدة لأنني أنهيت المباراة بمجموعتين وسعيدة بأدائي".

وأكدت :"يكون هناك دائما شئ لتحسينه. أبلغ 22 عاما لذلك أشعر أن لدي الكثير لتعلمه. أتمنى أن أتحسن للأفضل كل عام. هذا هو طموحي".