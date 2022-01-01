رأس البر تشهد إقبالا كبيرا للزائرين من مختلف المحافظات

شهدت مدينة رأس البر في محافظة دمياط، اليوم السبت، إقبالا كبيرا من الزائرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث توافد الآلاف من مختلف المحافظات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



وأوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في بيان لها اليوم، أن الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، استعدت جيدا لاستقبال الزائرين، بتوفير جميع الخدمات، مثل فرق الإنقاذ التي تعمل منذ شروق الشمس حتى الغروب، وسط تجهيزات تضمنت المعدات البحرية وعددها 33 برجا إنقاذا، و5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، و4 نقاط للإسعاف.



ونجحت جهود الوحدة المحلية، في إنقاذ 57 حالة من الغرق، وتسليم 114 طفلا تائها إلى ذويهم.



واستقبلت الساحة المجهزة في شارع 109 سيارات رحلات اليوم الواحد، وجرى متابعة انتظام العمل بموقف سيارات الأجرة، وانتظام حركة النقل بالأتوبيسات السياحية والطفطف؛ لنقل الركاب من الموقف حتى بداية منطقة اللسان مرورا بشارع بورسعيد.