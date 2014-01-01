وفد من القوى المدنية السودانية يصل إثيوبيا لبحث جهود السلام

أعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان خالد عمر يوسف، اليوم السبت، وصول وفد من القوى المدنية السودانية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ضمن زيارات إقليمية عدة يقوم بها الوفد للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب في البلاد.



وكتب يوسف، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الزيارة تهدف للتواصل مع الفاعلين الإقليميين والدوليين لتسريع جهود إحلال السلام في السودان، لافتاً إلى أن القوى المدنية لن تدخر جهداً لإنهاء الحرب، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.



وتأتي الزيارة بعد ساعات من إعلان منظمة الإيقاد عن جهود لعقد لقاء مباشر في أديس أبابا بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.



وبحسب ما ذكرته مصادر لـ"الشرق" في وقت سابق، فإن البرهان مازال يرفض عقد أي لقاء تحت مظلة الإيقاد في ظل رئاسة كينيا للمنظمة في الوقت الحالي، وسط اتهامات من الخرطوم لنيروبي بعدم الحياد في هذا الملف.