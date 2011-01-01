فيلم بلغاري - ألماني يحصد الجائزة الرئيسية في مهرجان كارلوفي فاري

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حصد فيلم بإنتاج بلغاري- ألمانيا مشترك الجائزة الرئيسية في الدورة الـ 57 لمهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، في جمهورية التشيك اليوم السبت.

وتلقى المخرج ستيفان كومانداريف جائزة الكرة الكريستالية في ختام الحفل عن فيلمه "بلاجاسز ليسونز" أو (دروس بلاجا).

كما حصلت الممثلة الشهيرة إيلي سكورتشيفا على جائزة أفضل ممثلة. ويسرد الفيلم قصة معلمة متقاعدة تدعى بلاجا، وتقع المعلمة ضحية لعملية احتيال عبر الهاتف وتفقد كل مدخراتها.

وكي تقيم جنازة فخمة لزوجها المتوفي حديثا تضطر للجوء إلى وسائل غير أخلاقية هي نفسها.

وتبلغ قيمة الجائزة الرئيسية 25 ألف دولار. ويعد المهرجان السينمائي الذي يقام في بلدة كارلوفي فاري أحد أقدم المهرجات السينمائية في العالم.

ويحول البلدة الواقعة في بوهيميا الغربية إلى موقع لحفل لمدة أيام قلائل.