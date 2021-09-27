 ثمّن جهود الدولة.. خبير أثري: تطوير وافتتاح 26 متحفا خلال آخر 10 سنوات - بوابة الشروق
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ثمّن جهود الدولة.. خبير أثري: تطوير وافتتاح 26 متحفا خلال آخر 10 سنوات


نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 1:36 م | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 1:36 م

قال مجدي شاكر الخبير الأثري، إن مصر بمثابة سحر لكل السائحين، وكل من يأتي إليها يقع في حب تراثها وتاريخها الحضاري الفريد، معقبا: «أتمنى أن ننشر ثقافة السياحة وأهمية الآثار لدى الأطفال منذ الصغر».

ودعا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، المواطنين لزيارة الأماكن الأثرية، لاستشعار عظمة الحضارة المصرية، والمساهمة بشكل كبير في زيادة الجذب السياحي لمصر.

وأكد أن الدولة المصرية تولي قطاع السياحة اهتماما واضحا، مشيرا إلى تطوير وافتتاح نحو 26 متحفا وذلك خلال السنوات العشر الماضية.

وذكر أن هناك متحفا سيتم افتتاحه خلال أيام خاص بالحضارة اليونانية والرومانية، والذي يعد من أوائل المتاحف في العالم لهذه الحضارة، ورابع المتاحف القومية في مصر.


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