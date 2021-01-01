تواصل جريدة الشروق تقديم مقترحاتها للقراءة على صفحات الملحق الثقافي الصادر يوم السبت من كل أسبوع.



وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجاري.





الوراق ــ أمالى العلاء

يوسف زيدان



دار الشروق - 2023



عاش علاء الدين «ابن النفيس» ثمانين عاما، عاصر خلالها من أهوال الأحوال والأحداث الجسام، قدرًا هائلًا: الحروب الصليبية والحملة السابعة المريعة على دمياط وشمال مصر، غزو المغول وسقوط بغداد على يد هولاكو، صراعات السلطة بين الجيل الأخير من الأيوبيين والجيل الأول من الحكام المماليك، ثورة حصن الدين ثعلب، المصادمات الشديدة بين أقطاى وأيبك وقطز وبيبرس وقلاوون..



وكان «العلاء ابن النفيس» قريبا من ذلك كله، فقد كان الطبيب الخاص للظاهر بيبرس، ورئيس أطباء مصر والشام.. ومع اضطراب أحوال زمانه، لم يتوقف يومًا عن التأليف فى الطب والفكر وعلوم عصره، وترك لنا من بعده آلاف الصفحات.. فكيف عاش «ابن النفيس» وما الذى أملاه من وقائع حياته على «الوراق» الذى يصغره بأربعين عاما، وعاش أربعين عامًا بعده؟ هذا ما تحكيه هذه الرواية





أكتب إليك من بلد بعيد

علاء خالد

دار الشروق - 2023



فى اليونان الأرض هى البحر، فى المغرب الصباح هناك له جاذبية، فى مارسيليا هناك دائما وقت لعمل شىء ما، فى أمريكا أشعر بأنى قريب من كل شىء حولى، لكنها جنة اصطناعية. فى السفر متعة وخبرة ولكن تكتمل التجربة وعندما يدٍّون كاتب مثل علاء خالد ــ وهو المعنىُّ بثقافة المكان ــ تفاصيل زياراته لبلاد مختلفة، ينقلها لنا بمذاق المكان وأهله وعاداته، يتجاذب الأحاديث مع السكان الأصليين والوافدين وبينه وبين نفسه ويراقب بعين الكاتب تصرفات من حوله؛ الناس، والطبيعة؛ ليكوِّن فكرة أعمق عن الحياة فى كل أرض زارها. أيضًا يترك لنا خلف ملاحظاته بُعْدًا فلسفيا يحرك المشاعر نحو المكان وكأن من يقرأ النص قد زار بنفسه المدينة وتنفس هواءها.



استراحة نفسية

كريم إسماعيل



الرواق للنشر - 2021

تشعر بإرهاق؟ أعلم.. لذلك أنت هنا، لأنك مرهق ولا يشعر بك أحد!



إرهاقك مختلف. أنتَ لست مريضًا، ربما تمشى بين الناس بشكل طبيعى، وتذهب للعمل ولا تشكو من شىء.

هذا لأن الإرهاق الذى يؤرق نومك هو إرهاق غير مرئى، إرهاق نفسى!

إرهاق لا يزول بالراحة والإجازات، لا يزول حتى لو استلقيت طوال اليوم فى سريرك.

إرهاق يُثقل نفسك ويجعل نبض قلبك مؤلمًا، إرهاق يحتاج إلى استراحة حقيقية، استراحة نفسية، نتوقف فيها سويًا لنرى ماذا يحدث بداخلك وحولك ويؤثر فى نفسك.

هل كُتب علينا الشقاء والإرهاق، أم هناك فى هذه الدنيا استراحة نفسية يمكننا جميعًا الوصول إليها؟



مختصر حضارات العالم

شريف سامى

دار دون - 2023



تفاصيل مثيرة غاية فى التشويق، تفتش فى سير وتاريخ حضارات العالم القديم.. كيف انهارت بعد أن حكمت العالم ومهدت الأراضى، وشيدت الأساطيل ونظمت الجيوش.



يسرد الكتاب النهاية المأساوية لكل حضارة، ويحكى أسرارا غاية فى الأهمية عن اليوم الأخير فى كل واحدة منها.. كما يحكى سر قوة كل حضارة وأسباب اضمحلالها.

نحن أمام تجربة شائقة تكشف لنا وجه العالم القديم وكيف أثرت كل حضارة فى العالم الذى نعيشه.