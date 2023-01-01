أوضح الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إلى أي مدى يتأثر اقتصاد العالم بالتقارب الأمريكي الصيني.



وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت، إن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أكدت أن واشنطن وبكين يجب أن يتناقشا بشكل مباشر حول القضايا الاقتصادية.



وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين 690 مليار دولار، ويتفوق الجانب الصيني فيها بنسبة 78%، لافتًا إلى أن العلاقة بين الدولتين ما زالت متميزة جدا اقتصاديا.



وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين أكبر اقتصاديات في العالم، موضحاً أن هناك عقوبات وقيود يتم فرضها على شركات صينية، وكان رد الصين تقييد تصدير معدنين مهمين جداً لتصنيع الموصلات الإلكترونية.







وبحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية، يعتقد كل من المحللين الصينيين والأمريكيين أن الجانبين يمكنهما إجراء بعض التقارب في العلاقات، على الرغم من أن التوقعات العامة بالنسبة للعلاقات الثنائية ليست كبيرة.



وتزور يلين الصين في الفترة من 6 إلى 9 يوليو، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن يلين ستناقش مع المسؤولين الصينيين أهمية قيام البلدين، باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم، بإدارة العلاقات بشكل مسئول، والتواصل بشكل مباشر حول مجالات الاهتمام، والعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية.



وستكون يلين ثاني مسئول أمريكي، على مستوى مجلس الوزراء يسافر إلى الصين في غضون شهر، بعد أنتوني بلينكن.



وعلى الرغم من أن الزيارة ستمثل مشاركة أخرى رفيعة المستوى بين البلدين، إلا أنه من غير المتوقع حدوث اختراقات كبيرة، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن نقلاً عن مسؤول كبير في وزارة الخزانة.