استعرضت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية طرق لجأ إليها الجنود الأوكرانيون من أجل جمع أموال لشراء إمدادات لوحداتهم، في ظل إنهاك استمرار الحرب للمتبرعين وتأخر المساهمات.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن بافلو فيشبابا، 37 عامًا، قائد فصيل في اللواء 68 يجمع التبرعات منذ فترة طويلة لشراء الإمدادات لوحدته، من خلال إلقاء الشعر.

وأوضحت "نيويورك تايمز"، أن فيشبابا ألقى أبيات شعرية من تأليفه بمركز للفن المعاصر، وسط كييف، مرتديا زيه العسكري، رغم أنه على بعد مسافة كبيرة عن الخطوط الأمامية للقتال.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن فيشبابا قوله: "رأيت أن جمع الأموال عبر الإنترنت في بداية العام الحالي لم يعد فعالا، وربما يكون جمهوري منهكًا ولم نحقق انتصارات لفترة طويل، لكننا لازلنا بحاجة إلى كل تلك الأشياء".

وخلال الأسبوعين الماضيين، جمع فيشبابا أكثر من 100 ألف دولار، ستوجه مباشرة إلى إمداد الجنود على الخطوط الأمامية الذين سيعود إليهم بعد أيام، عقب إلقاء الشعر في آخر فعالية له بأحد مهرجانات الكتب في كييف.

ومنذ بدء الحرب العام الماضي، اعتمدت العديد من الوحدات العسكرية الأوكرانية بشكل كبير على التبرعات لتزويد الجنود بالإمدادات التي تشتد حاجتهم إليها، مثل مجموعات الإسعافات الأولية، والدروع الواقية، والمركبات، وحتى الطائرات بدون طيار "الدرونز".

وقال الجنود الأوكرانيون على الخطوط الأمامية، إن تلك التبرعات أقل تواترا الآن، ما دفعهم لمحاولة جمع الأموال بأنفسهم، وفي كثير من الأحيان من خلال طرق غير تقليدية كبيع اللوحات الفنية، أو تذكارات من الخطوط الأمامية، مثل قطع من طائرات الدرونز الروسية التي أسقطت، وعرض إضافة رسائل شخصية إلى قذائف المدفعية مقابل أموال، وفي إحدى الحالات، جمع أحد الجنود المال من مقطع فيديو منتشر صنعه لنفسه بواسطة كاميا مثبته على خوذته وهو يتصدى لتقدم القوات الروسية.