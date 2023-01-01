فرنسا ترد على تقارير زعمت طلبها مساعدة إسرائيلية لمواجهة الاضطرابات

نفت الداخلية الفرنسية، صحة الأنباء التي تحدثت عن أن السلطات توجهت بطلب لإسرائيل لمساعدتها في مواجهة الاضطرابات التي أعقبت مقتل مراهق برصاص الشرطة.



وقالت الوزارة، عبر حسابها بموقع «تويتر»، اليوم السبت، إن فرنسا اعتمدت فقط على قوات الأمن الداخلي للتعامل مع أعمال العنف التي ارتُكبت الأسبوع الماضي، ولم تلجأ إلى أية خدمات أجنبية.



وأرفقت وزارة الداخلية الفرنسية منشورها بصورة لتقرير إخباري، زعم أن وزارة الداخلية الفرنسية طلبت المشورة من الشرطة الإسرائيلية في محاولة لمواجهة الاضطرابات في الفي ضواحي باريس.



واستندت وسائل الإعلام التي تحدثت عن طلب الشرطة الفرنسية المساعدة من إسرائيل، إلى وسائل إعلام عبرية، نقلت الخبر.



وعاشت فرنسا، على وقع اضطرابات حادة منذ مقتل فتى يُدعى نائل، برصاص الشرطة، بزعم مخالفته تعليمات المرور، فيما تحولت البلاد في أعقاب ذلك إلى مسرح كبير لأعمال الفوضى الدامية، وسط موجة كبيرة من الاعتقالات.