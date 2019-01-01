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نعيم السليتي يغادر الاتفاق السعودي

د ب أ
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 2:05 ص | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 2:05 ص

ودع لاعب المنتخب التونسي نعيم السليتي جماهير فريق الاتفاق السعودي، لينهي بذلك تجربته مع الفريق التي استمرت أربعة مواسم.

وتوجه اللاعب بالشكر الى أنصار النادي في رسالة وداعية عبر الصفحة الرسمية للاتفاق على تطبيق "انستجرام".

وقال السليتي :"شكرا لكم على كل شيء.. عشت أربع سنوات جميلة وأتمنى لكم مستقبل جميل وسأكون أول مشجع لكم".

وانضم الدولي التونسي إلى الاتفاق عام 2019 قادما من فريق ديجون الفرنسي وشارك في 86 مباراة سجل خلالها 23 هدفا.

ولم يكشف اللاعب البالغ من العمر 30 عاما عن وجهته الجديدة بعد ولكن تقارير تحدثت عن تلقيه لعروض من أندية بالدوري السعودي.


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