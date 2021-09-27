تعرف على جهود وزارة البيئة في تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

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شهد ملف المخلفات تطورًا ملحوظا على مدى السنوات الـ9 الماضية خاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، والذى يعد خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكل أنواعها «خطرة، صناعية، زراعية، صلبة بلدية، هدم وبناء» والحد من تولدها، وخلق الفرص الاستثمارية فيها.

وفي ضوء ذلك ترصد «الشـروق» جهود وزارة البيئة في تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة:

1- إنشاء 21 مدفنا صحيا للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، وجاري العمل بعدد 3 مدافن.

2- إنشاء 17 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا، وعدد 14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 8 محطات وسيطة ثابتة وعدد 73 محطة وسيطة متحركة.

3- إنشاء 3 محطات لمعالجة وتدوير مخلفات بمحافظة سوهاج والمنيا والغربية، وتم الانتهاء من رفع كفاءة 4 خطوط بمصنع دفرة بمحافظة الغربية، وجاري الانتهاء من ورفع كفاءة 6 خطوط أخرى بمحافظات الغربية وجنوب سيناء، وجاري تنفيذ 1 مصنع بمحافظة المنوفية، كما إنه جاري تنفيذ 3 مصانع من خلال البرنامج الوطني «مطوبس، دسوف، كفر الشيخ».

4- لضمان تشغيل البنية التحتية بطريقة صحيحة والاستفادة منها بالطريقة المثلى، أعدت وزارة البيئة، نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن.

5- إتمام تعاقد محافظة القاهرة مع شركتي «انفيروماستر، ارتقاء» لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات بالمنطقتين الشرقية والغربية والبدء في التنفيذ في سبتمبر 2021.