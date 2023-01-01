انخفاض معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، اليوم السبت، عن أن معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق انخفضت، بعد قيام إيران بتخفيض معدلات تجهيز العراق بوقود الغاز لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.

وقال موسى في تصريح صحفي إن "توريد الغاز الإيراني إلى العراق، انخفض من 45 إلى 20 مليون متر مكعب، وأن المنظومة الوطنية بحاجة من 55 إلى 60 مليون متر مكعب بهذا الوقت تحديدا من السنة".

وأضاف "أن نقصان تجهيز الغاز افقدنا أكثر من 5 آلاف ميجاواط مع ذروة ارتفاع درجات الحرارة، وأن والحل حاليا غير موجود".

وذكر المتحدث الرسمي العراقي أن "الغاز الوطني المنتج في الحقول النفطية والغازية العراقية، لا يكفي و يجب الاستمرار في الاستيراد مع استمرار مشكلة سداد أموال ديون الغاز الإيراني، لذلك يجب عدم تحميل وزارة الكهرباء ما ليس من التزاماتها".

وكان العراق قد أعلن مؤخرا عن أن حجم إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق قد قفز إلى 26ألف ميجاواط، كما تم تسديد جميع مستحقات إيران المالية المترتبة عن استيراد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية.

ويخطط العراق الى وقف استيراد الغاز الإيراني بحلول العام 2027، بعد انطلاق عقود استثمار الغاز مع الشركات العالمية لاستثمار الغاز المنتج من الحقول النفطية والغازية ودخلها حيز الإنتاج، وأبرزها سلسلة العقود المبرمة مع شركة توتال الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار.