 بينها تناول الآيس كريم.. إيطاليا تفرض قيودا صارمة على السياح - بوابة الشروق
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بينها تناول الآيس كريم.. إيطاليا تفرض قيودا صارمة على السياح

هديل هلال
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 5:47 م | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 5:47 م
يواجه السياح غرامة قدرها 500 دولار؛ لخرقهم قائمة جديدة لقواعد آداب السلوك على شواطئ إيطاليا، تشمل تناول الآيس كريم والشطائر.

وصُدم سكان وسياح سانت أنتيوكو، وهي بلدة تقع على جزيرة تحمل الاسم نفسه في جنوب سردينيا، من قائمة تضم 23 نشاطا محظورا على الشاطئ.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، مساء السبت، تشمل القائمة ممارسة الرياضة واستخدام الحجارة لتثبيت مظلة الشمس، وتناول أي نوع من الطعام، وحظر إقامة الخيام أو المظلات.

وانتقد السكان ووسائل الإعلام في المدينة القيود، التي وضعها إجنازيو لوتشي، رئيس بلدية سانت أنتيوكو، خاصة أن البلدة وجهة شهيرة للسياح الأجانب والإيطاليين.

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