هبة مجدي: تعبت من مشاهد اختطاف الجن للطفل في مسلسل المداح

قالت الفنانة هبة مجدي، إنّ دورها في الجزء الثالث من مسلسل المداح كان أصعب من مشاركتها في الجزئين الأول والثاني.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «سبوت لايت» عبر شاشة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة، أن شخصية رحاب في الجزء الثالث كانت مليئة بالطاقة والمشاعر لا سيما "الأمومة"، مشيرا إلى أنّ الدور أرهقها كثيرا.

وأوضحت أنّ مشاهد اختطاف طفلها (في المسلسل) من قِبل الجن كانت مرهقة بشكل كبير، مشيرا إلى متاعب واجهتها بسبب الصراع على الطفل.

ولفتت إلى أن أجواء مسلسل المداح كانت مختلفة بشكل كبير، وكانت مزيحا بين الخيال والواقع، ما يقود المشاهد للتساؤل عما إذا كان ما يراه حقيقيا من عدمه.

والمداح 3 عُرِض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، والعمل بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل.

والمسلسل من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.