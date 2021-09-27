ذكر تقرير إخباري أنه تم فجر اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من الضالعين الرئيسيين في الهجوم الإرهابي على الزوار في مرقد "أحمد بن موسى عليهما السلام" شاهجراغ في مدينة شيراز بمحافظة فارس جنوب إيران، العام الماضي.



وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) "إنه تم تنفيذ حكم الاعدام شنقا فجر اليوم السبت بحق الشخصين وهما من العناصر الرئيسية الضالعة في الحادث الإرهابي بعد إدانتهما بالمساعدة على الإفساد في الأرض والبغي والعمل ضد الأمن القومي للبلاد".



وكانت المحكمة العليا في البلاد قد رفضت في وقت سابق استئناف محامي الدفاع عن الشخصين، واعتبرت أن ما قاما به مثال بارز للحرابة والإفساد في الارض.



يذكر أن الهجوم الإرهابي الذي تبناه تنظيم داعش على مرقد "شاهجراغ" وقع في 26 أكتوبر عام 2022، وأسفر عن مقتل 13 شخصا وجرح 25 شخصا آخر من خدام وزوار المرقد وأصيب منفذ الهجوم بإصابة خطيرة في اشتباك مع قوات الأمن والشرطة



ومن ثم لقي حتفه في المستشفى.