 تقرير.. إيران تعدم شخصين لضلوعهما في هجوم إرهابي جنوبي البلاد - بوابة الشروق
السبت 8 يوليه 2023 12:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

تقرير.. إيران تعدم شخصين لضلوعهما في هجوم إرهابي جنوبي البلاد

د ب أ
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 11:07 ص | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 11:07 ص
ذكر تقرير إخباري أنه تم فجر اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من الضالعين الرئيسيين في الهجوم الإرهابي على الزوار في مرقد "أحمد بن موسى عليهما السلام" شاهجراغ في مدينة شيراز بمحافظة فارس جنوب إيران، العام الماضي.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) "إنه تم تنفيذ حكم الاعدام شنقا فجر اليوم السبت بحق الشخصين وهما من العناصر الرئيسية الضالعة في الحادث الإرهابي بعد إدانتهما بالمساعدة على الإفساد في الأرض والبغي والعمل ضد الأمن القومي للبلاد".

وكانت المحكمة العليا في البلاد قد رفضت في وقت سابق استئناف محامي الدفاع عن الشخصين، واعتبرت أن ما قاما به مثال بارز للحرابة والإفساد في الارض.

يذكر أن الهجوم الإرهابي الذي تبناه تنظيم داعش على مرقد "شاهجراغ" وقع في 26 أكتوبر عام 2022، وأسفر عن مقتل 13 شخصا وجرح 25 شخصا آخر من خدام وزوار المرقد وأصيب منفذ الهجوم بإصابة خطيرة في اشتباك مع قوات الأمن والشرطة

ومن ثم لقي حتفه في المستشفى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك