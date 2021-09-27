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مقتل رجل أمن فى هجوم على مركز شرطة جنوب شرق إيران

د ب أ
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 10:26 ص | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 10:26 ص
لقي أحد رجال الشرطة الإيرانية حتفه في هجوم إرهابي على مركز شرطة في مدينة زاهدان، عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية، اليوم السبت، عن شمس آبادي، المدعي العام بمدينة زاهدان قوله: إن عددا من المسلحين هاجموا صباح اليوم احد مراكز الشرطة بمدينة زاهدان.

وأضاف شمس آبادي: "أن أحد رجال الشرطة استشهد خلال هذا الاشتباك المسلح".

وكان عدد من المسلحين الإرهابيين قد هاجموا صباح اليوم السبت مركز الشرطة رقم 16 في مدينة زاهدان، مستخدمين أحزمة ناسفة حيث بادر اثنان منهم بتفجير نفسيهما.

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