عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد احتشاد آلاف المسلمين يوم الجمعة، في العاصمة البنغالية دكا، للاحتجاج على حرق القرآن في السويد.



وتصاعد الغضب في الدول الإسلامية منذ يوم الأربعاء الماضي، عندما أحرق رجل عراقي القرآن خارج مسجد في ستوكهولم في عيد الأضحى.



وحمل متظاهرون من جماعة أندولون بنغلادش المحافظة الإسلامية، والتي تدعم إدخال الشريعة الإسلامية في الدولة ذات الأغلبية المسلمة، لافتات وكتب عليها: «قاطعوا السويد» و«حرق القرآن إرهاب».



وحث زعيم المجموعة شهيد الإسلام، الحكومة على عدم الانخراط في الإطراء، بل أن تحذر السفير السويدي بشدة وأن تطرده إذا لزم الأمر.







وأول أيام عيد الأضحى، أقدم عراقي على حرق صفحات من القرآن، وسط حراسة مشددة من الشرطة السويدية، أمام مسجد ستوكهولم الكبير، الأمر الذي أشعل غضب ملايين المسلمين وأثار انتقادات واسعة وإدانات شجبت سماح السلطات السويدية بمثل هذه الممارسات المعادية للإسلام.



وكان سلوان موميكا (37 عامًا) الذي فر من العراق إلى السويد قبل سنوات قد كتب للشرطة في طلب: «أريد التعبير عن رأيي حيال القرآن»، قبل أن تعلن الأخيرة أنها سمحت بهذه التظاهرة.



وأفادت الشرطة في قرارها المكتوب، والذي جاء بالتزامن مع احتفال المسلمين بعيد الأضحى، أن طبيعة المخاطر الأمنية المرتبطة بإحراق القرآن «لا تبرر بموجب القوانين الحالية قرار رفض الطلب».