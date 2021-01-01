أكد علي أسد قائد المنتخب القطري، على جاهزية فريقه لمواجهة بنما في دور الثمانية ببطولة الكأس الذهبية، المقرر لها فجر الأحد بمدينة دالاس الأمريكية.

وقال أسد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تأهلنا من مجموعة صعبة بل هي المجموعة الأقوى في البطولة، وفزنا على فريق قوي في المباراة الأخيرة من المرشحين للفوز باللقب وهو الفريق المكسيكي ، والآن كل الأنظار على المنتخب القطري لذلك سنحاول تقديم أفضل ما لدينا، ونحقق الفوز ونحصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي".

وأضاف : "ندرك جيدا صعوبة المهمة ، أمام فريق قوي ومميز ، وهو فريق جيد ولديه لاعبين على أعلى مستوى لكن نحن جاهزون للمباراة .

وتابع أسد ردا على تأثير الغيابات الكثيرة في تشكيل الفريق قائلا : "المدرب جهز عددا كبيرا من اللاعبين ليكونوا داعمين للمنتخب في المستقبل ، والكل لاحظ خلال البطولة أننا في كل مرة نلعب بتشكيلة للمنتخب، وهذا شيء جيد عند لعب بطولات كبيرة ليحصل الجميع على الفرصة ويكتسب كل اللاعبين خبرات إضافية .

وأتم: بالتأكيد هذه البطولة فيها خبرة كبيرة لكل عناصر المنتخب بلا استثناء وأعتقد أنها كانت بروفة جيدة لما ينتظرنا من استحقاقات في الفترة المقبلة .