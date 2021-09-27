وزير الإنتاج الحربي يتلقى تقريرا بموقف منظومة الشكاوى بالوزارة

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرصه على المتابعة الدورية لموقف منظومة الشكاوى بالوزارة؛ بهدف التأكد من التواصل الدائم مع المواطنين والعاملين وتحقيق الاستجابة الفورية لشكواهم والعمل على الرد عليها فى أسرع وقت ممكن وفقًا للقوانين واللوائح والإشتراطات المُنظمة، جاء ذلك في ضوء تلقّي الوزير لتقرير من المختصين بالوزارة حول الموقف التنفيذي لمنظومة الشكاوى بالإنتاج الحربي.



أشار الوزير إلى تلقيه الشكاوى من خلال منظومة الشكاوى بالوزارة وصفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا أنه بمجرد ورود الشكوى يتم توجيهها للقطاعات المختصة لسرعة فحصها والعمل على وضع الاستجابات والردود الأنسب طبقًا لطبيعة كل شكوى.



وأوضح الوزير، أنه من إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال العام الماضي الرد على (1258) شكوى بنسبة 100% من الشكاوى الواردة للوزارة مما يعكس نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا كما يعكس حرص وزارة الإنتاج الحربي على التماشي مع سعي الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ومحاصرة أوجه الخلل على مختلف المستويات الإدارية والتغلب عليها من خلال فحص الشكاوى الواردة المختلفة ومعالجتها.