مدينة الإنتاج الإعلامي: الانتهاء من تصوير الفيلمين العالميين كنز فرعون وجريمة قتل في السفارة بمصر

أعلنت مدينة الإنتاج الإعلامي، انتهاء تصوير فيلمين روائيين عالميين، الأول هو الفيلم الفرنسي "كنز خوفو" (Le Trésor de Khéops)، الذي نفذته شركة أفلام مصر العالمية لصالح شركة الإنتاج الفرنسية Bonne Pioche Cinema Yves Darondeau.

تم تصوير مشاهد الفيلم في عدة مواقع داخل مصر بإشراف لجنة مصر للأفلام في مدينة الإنتاج الإعلامي، بما في ذلك منطقة الأهرامات بالجيزة، وكوبري قصر النيل وبعض شوارع وسط البلد.

أما الفيلم الثاني فهو الأمريكي "جريمة قتل في السفارة" (Murder at the Embassy)، الذي نفذته شركة الإنتاج المصرية Neo Productions لصالح الشركة الأمريكية Master Key Studios. تم تصوير مشاهد الفيلم في منطقة الأهرامات وشارعي المعز وخان الخليلي، إضافة إلى تصوير المشاهد الداخلية في استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.

اللجنة المصرية للأفلام أشرفت على إصدار جميع التصاريح والموافقات اللازمة للفيلمين كجهة رسمية مسؤولة عن تنظيم تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية داخل مصر، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة وفقًا لنظام الشباك الواحد، الذي يسهل إجراءات الإنتاج السينمائي للشركات العالمية في مكان واحد.

توفر اللجنة جميع التسهيلات اللوجستية والخدمات الإنتاجية اللازمة لأطقم شركات الإنتاج العالمية التي تقوم بتصوير أفلامها في مصر، بما في ذلك إنهاء الإجراءات الجمركية، واستخراج تأشيرات السفر، وتصاريح التصوير الجوي، وتوفير المركبات وطائرات الدرون، بناءً على طلب الشركات.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة أشرفت على تصوير أكثر من 35 فيلمًا أجنبيًا في العديد من الأماكن والمعالم السياحية والأثرية بمصر خلال العامين الماضيين، من مختلف الجنسيات بما في ذلك الأمريكية والنرويجية والفرنسية والكندية والكولومبية والسويسرية والسعودية والهندية وغيرها.