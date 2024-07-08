بعد الهجمات الصاروخية على مستشفى للأطفال في العاصمة الأوكرانية كييف، تعهدت الحكومة الألمانية بتوفير الرعاية للأطفال الأوكرانيين المرضى في ألمانيا.

وكتب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ على منصة إكس اليوم الاثنين أنه وعد نظيره الأوكراني فيكتور لياشكو بـ "أننا سنستقبل الأطفال المرضى في حالات الطوارئ في أي وقت، وستنطلق رحلة الإنقاذ التالية يوم الأربعاء".

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أظهر مرة أخرى من خلال هجومه المستهدف على مستشفى الأطفال أنه مجرم حرب".

وبدوره، وجه سفير أوكرانيا في ألمانيا، أوليكسي ماكييف، الشكر لوزير الصحة الألماني على منصة إكس على " تضامنه الفعال وإنسانيته المتعاطفة" مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكن أن ينقذ حياة أطفال.

يذكر أنه منذ بداية الحرب، استقبلت الحكومة الألمانية عدة مرات مرضى ومصابين من أوكرانيا للعلاج في ألمانيا، بما في ذلك الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية تلطيفية.

كانت هجمات صاروخية روسية وقعت على أوكرانيا اليوم، وطالت الهجمات أحد أكبر مستشفيات الأطفال في البلاد في كييف.

وذكر عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، أن 16 شخصاً أصيبوا في المستشفى، من بينهم 7 أطفال. وبحسب تصريحاته، توفي اثنان من المصابين.

وفي المقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية الهجمات الصاروخية لكنها ذكرت أنها استهدفت مصانع أسلحة ومطارات عسكرية في أوكرانيا، وقالت إن الأضرار التي لحقت بالمستشفى في كييف كانت نتيجة سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني.