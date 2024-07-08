ألكاراز يخضع للراحة في ويمبلدون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثالث عالميا، اليوم الإثنين الحصول على راحة من التدريبات قبل مواجهته في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، أمام الأمريكي تومي بول.

وكان مقررا أن يخوض حامل لقب البطولة مرانا اليوم لمدة ساعة، إلا أنه قرر البقاء في المنزل للحصول على أكبر قدر من الراحة.

وخاض ألكاراز مباراة من 3 ساعات في ثمن النهائي أمام الفرنسي أوجو أومبير، والتي حسمها ب3 مجموعات لواحدة.

وسبق وأن التقى ألكاراز وبول في 4 مناسبات سابقة تقاسما فيها الفوز.

واعتاد النجم الإسباني الشاب الحصول على راحة لمدة يوم بين المباريات، لاسيما في الأدوار المتقدمة لبطولات الجراند سلام.