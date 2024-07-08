الإليزيه: بايدن وشولتس يعرقلان تحقيق تقدم في انضمام أوكرانيا للناتو

كشفت فرنسا أن كلا من المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن يعرقلان إحراز تقدم أكبر في انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقبل وقت قصير من انعقاد قمة الناتو في العاصمة الأمريكية واشنطن، قالت مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "قرار دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف هو قرار الحلفاء في نهاية المطاف."، لكن هذه المصادر أشارت إلى أن مثل هذا القرار يواجه معارضة شديدة من ألمانيا والولايات المتحدة.

وأفاد قصر الإليزيه بأن هذا كان هو الحال بالفعل في القمة التي عُقدت العام الماضي في فيلنيوس حيث اكتشف الأوكرانيون بغضب شديد أن باب الناتو ليس مفتوحًا كما كانوا يعتقدون. ورجح الإليزيه أن يكون السيناريو في قمة واشنطن مشابها لسيناريو قمة فيلنيوس.

يذكر أن منح أوكرانيا أفقا مستقبليا للانضمام إلى الناتو يعد منذ فترة طويلة موضوعًا خلافياً داخل التحالف حيث ترفض دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة إصدار دعوة رسمية للانضمام في الوضع الحالي، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى التخوف من إمكانية أن تؤدي خطوة كهذه إلى مزيد من التصعيد في حرب أوكرانيا.

وعلى الجانب الآخر، هناك العديد من الحلفاء الآخرين الذين يجادلون بأنه يجب على الحلف أن يُظْهِر لروسيا على نحو شديد الوضوح أنها لن يكون بمقدورها أن تمنع انضمام أوكرانيا إلى الحلف. ويحدو أصحاب هذا المنطق الأمل في أن تؤدي دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو إلى إنهاء الحرب بشكل أسرع.

وربما يتمثل الحل الوسط الآن في أن ينص بيان القمة في واشنطن على أن عملية انضمام أوكرانيا إلى الناتو لا يمكن وقفها أو "لا رجعة فيها". ومع ذلك، فإن هذا سيتعارض في الواقع مع الفهم الأساسي لألمانيا لعمليات الانضمام.

ووفقًا لهذا الفهم، لا تتقدم الدولة المرشحة للانضمام إلا إذا استوفت شروط الإصلاح – ويتعين على هذه الدولة أن تضع في حسبانها التعرض لانتكاسات في عملية الانضمام إذا حدثت تطورات لا تتوافق مع القيم والمعايير الغربية.

وكانت دول الناتو توصلت بالفعل إلى اتفاق مبدئي بشأن ضم أوكرانيا في عام 2008. حيث تم الاتفاق في قمة انعقدت في العاصمة الرومانية بوخارست آنذاك على أن تصبح أوكرانيا عضواً في الناتو دون وضع أي جدول زمني.

ومن المتوقع أيضًا أن يكون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضيفًا على قمة الناتو التي تستمر ثلاثة أيام، وتبدأ غدا الثلاثاء. ومن المقرر عقد اجتماع لما يسمى بمجلس الناتو-أوكرانيا خلال القمة يوم الخميس المقبل.