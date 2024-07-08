البيت الأبيض: أعضاء الناتو سيعلنون في القمة عن قيادة عسكرية جديدة بألمانيا لدعم أوكرانيا

صرح المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، ومدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، مايكل كاربنتر، اليوم الاثنين، بأن أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" يعتزمون الإعلان عن قيادة عسكرية جديدة للتحالف في ألمانيا، لتنسيق التدريب والإمدادات لأوكرانيا خلال القمة المرتقبة.

وقال كاربنتر في تصريح للصحفيين: "في القمة، سيعلن الحلفاء عن إجراءات جديدة لدعم أوكرانيا.. إنشاء قيادة عسكرية جديدة لحلف شمال الأطلسي في ألمانيا، والتي ستستخدم القوة المؤسسية لحلف شمال الأطلسي لتنسيق التدريب والإمداد لأوكرانيا، لتطوير قواتها المستقبلية".

وأضاف كاربنتر أن أوكرانيا ستحصل أيضًا على التزامات من الحلفاء لتعزيز قدرات الدفاع الجوي وتقديم مساعدة مالية بمبلغ 40 مليار دولار في عام 2025، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأشار كاربنتر إلى أن "ضم أوكرانيا إلى الناتو يتطلب إرادة سياسية من أعضاء الحلف وهو ما لا يحدث الآن".