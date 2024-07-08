محافظ مطروح يعتمد نتيجة الثانوية الفنية للتمريض بنسبة نجاح 100%

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، نتيجة نهاية العام الدراسي لطلاب الصف الثالث بشهادة الثانوية الفنية للتمريض بمطروح نظام الثلاث سنوات بنسبة نجاح 100%.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان له، أن عدد طلاب الشهادة الثانوية الفنية للتمريض بمطروح هذا العام 240 طالبا أجروا امتحانهم في 15 لجنة، منهم 89 طالبة بمدرسة مرسى مطروح الثانوية بنات، و37 طالبا بمدرسة مرسى مطروح الثانوية للتمريض بنين، و58 طالبة بمدرسة الحمام الثانويه للتمريض بنات، و28 طالبا بمدرسة الحمام الثانويه للتمريض بنين، و28 طالبا بمدرسة سيوة الثانوية للتمريض بنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى تفوق الفتيات وحصولهن على المراكز العشرة الأولى على مستوى المدارس الثانوية الفنية للتمريض، حيث جاء ترتيب العشرة طالبات الأوائل كالتالي:

الأولى الطالبة نور الهدى محمد عبد العاطي السيد

بمدرسة مطروح الثانوية الفنية للتمريض بنات.

الثانية الطالبة حبيبة محمد عبد المحسن محمد بمدرسة الحمام الثانوية الفنية للتمريض بنات.

والثالثة الطالبة ريتاج أحمد وحيدة خالد بمدرسة مطروح الثانوية الفنية للتمريض بنات.

والرابعة الطالبة زينب محمد حسين محمد بمدرسة مطروح الثانوية الفنية للتمريض بنات.

والخامسة الطالبة سمر توفيق أحمد عبد الحميد بمدرسة الحمام الثانوية الفنية للتمريض بنات.

والسادسة الطالبة ملك أحمد سامي أحمد بمدرسة مطروح الثانوية الفنية للتمريض بنات.

والسابعة الطالبة شهد محمد شوقي إسماعيل بمدرسة مطروح الثانوية الفنية للتمريض بنات.

والثامنة الطالبة ندى وليد عوض محروس بمدرسة مطروح الثانوية الفنية للتمريض بنات.

والتاسعة الطالبة هاجر هاني عاطف عبد اللاه بمدرسة الحمام الثانوية الفنية للتمريض بنات.

وفي المركز العاشر الطالبة منى ياسر غريب مغربي بمدرسة مطروح الثانوية الفنية للتمريض بنات.