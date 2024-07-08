تراجع استثمارات الأجانب في السندات الإندونيسية

تباطأت استثمارات الأجانب من السندات الإندونيسية خلال الأسبوع الماضي في الوقت الذي ارتفع فيه العائد على السندات القياسية العشرية معارتفاع قيمة الروبية الإندونيسية أمام الدولار.

وتراجع صافي متوسط مشتريات الأجانب من السندات الحكومية الإندونيسية خلال أسبوع التداول الماضي المنتهي في 5 يوليو الحالي إلى 98ر2 مليون دولار في حين كان متوسط المشتريات اليومية خلال العشرين يوما الماضية 77ر8 مليون دولار بحسب بيانات وزارة المالية التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.

يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه العائد على السندات العشرية الإندونيسية المقومة بالدولار 196ر5% بزيادة قدرها 6ر3 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الروبية بنسبة 6ر0% إلى 16278 روبية لكل دولار.