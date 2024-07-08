النائب إيهاب رمزي: بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب جاء وافيا وشافيا وكافيا

قال النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن بيان الحكومة الجديدة الذي ألقاه رئيسها الدكتور مصطفى مدبولي أمام المجلس، جاء وافيا وشافيا وكافيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، مساء الإثنين، أن الخطاب تناول كل الملفات التي تؤرق المواطنين، ما يؤكد أنها تحت أنظار الحكومة بالفعل.

وأوضح أن كل الملفات التي كانت في ذهن كل نائب ومواطن، تناولها رئيس الوزراء، ما يؤكد أن هناك مساعي لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات العالقة.

ونوه بأنه في مقدمة هذه الملفات، حماية الحدود المصرية وهو أمر شديد الأهمية، في ظل التوترات على الحدود المصرية، ما يتطلب رعاية كاملة والتحلي بالحكمة في الوقت نفسه.

ونوه منصور، بأن مدبولي تناول ملف سد النهضة وأكّد أنه تحت أنظار الحكومة، وأنه ستكون مساعي لموقف في هذا الصدد.

وشدد على أن أكثر ما يهم المواطن حاليا هو التضخم وارتفاع الأسعار، موضحا أن مدبولي تحدث عن تسجيل انخفاضات في الفترة الماضية.



وألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمن البيان، برنامج عمل الحكومة الجديدة للسنوات المقبلة، وذلك تحت عنوان «معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا».