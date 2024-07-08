تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في الخامسة والنصف من مساء اليوم على استاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي- محمود مرعي- محمد الشيبي- أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي- مهند لاشين- بلاتي توريه- فخري لاكاي- وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي- أسامة جلال- كريم حافظ- أحمد توفيق- محمود دونجا- محمد رضا بوبو- محمود زلاكة- دودو الجباس- مروان حمدي.