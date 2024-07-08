رئيس الوزراء: البدء بخطوات جادة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّه على تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أنه اتفق سيتم البدء بخطوات جدية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أنه سيتم تفصيل كل المخرجات طبقا للمحاور الموضوعة على أساسها، كما أن مجلس الأمناء سيلتقي كل وزيرا معنيا بمخرجات بعينها للاتفاق على خطوات تنفيذية.

وأفاد بالبدء بهذه الخطوات فور إقرار مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة، موضحا أنه سيتابع التوقيتات والاجتماعات، كما سيعقد اجتماعا شهريا مع مجلس أمناء الحوار الوطني لمراجعة الأمر ومتابعة ما تم تنفيذه وتحديد المشكلات.

ونوه بأن الحوار الوطني يتسم بأنه يمثل كل أطراف المجتمع وذلك من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وبالتالي فهو ممثل جيد جدا للطوائف الشعبية والسياسية والمجتمعية.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتضمن البيان، برنامج عمل الحكومة الجديدة للسنوات المقبلة، وذلك تحت عنوان «معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا».