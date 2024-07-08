مابولولو يقود تشكيل الاتحاد السكندري ضد بيراميدز في الدوري

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أعلن أحمد ساري، المدير الفني لزعيم الثغر، تشكل الاتحاد السكندري ضد بيراميدز في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023/24.

وتُقام مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءًَ بتوقيت القاهرة.

ويحتضن ملعب «الإسكندرية» معقل سيد البلد، مباراة الاتحاد السكندري ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري المصري 2024.

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: سيف تقا- كريم الديب- شريف رضا- أحمد عيد.

خط الوسط: خالد الغندور- مورو ساليفو- إسلام أبو سليمة.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي- فرانك آلان- كريستوفر مابولولو.