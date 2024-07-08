هجمات إسرائيلية مستمرة على شرق غزة تخلف عشرات الشهداء والجرحى وتهجر آلاف العائلات

تستمر الطائرات والمدفعية الإسرائيلية منذ عصر الأحد بتنفيذ عمليات قصف عنيفة لمناطق شرقي مدينة غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى وتهجير آلاف العائلات من منازلها ومن مراكز الإيواء.



وأشارت مصادر محلية فلسطينية إلى أن الطواقم الطبية في مستشفى "المعمداني" في مدينة غزة اضطرت إلى إجلاء الجرحى منه عقب تهديدات من الجيش الإسرائيلي.



وفي حين أشارت تقارير إلى وجود شهداء في الطرقات والمنازل بحيي الدرج والتفاح شرقي مدينة غزة جراء الغارات والقصف الإسرائيلي، أكد الدفاع المدني في القطاع أن طواقمه "لا تستطيع الوصول إلى الشهداء والجرحى في المناطق الشرقية لمدينة غزة".

وأفادت تقارير صحافية فلسطينية بأن "جثامين 54 شهيدا وصلت لمستشفيات قطاع غزة يوم الأحد فيما لا يزال العشرات مفقودين شرقي مدينة غزة".

وقد دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها العاشر حيث وسع الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ 276 للحرب من هجماته البرية والجوية والبحرية على مختلف مناطق القطاع مرتكبا المزيد من المجازر بحق العائلات والمدنيين.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن عن سقوط أكثر من 38 ألف شهيد و87 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.