الحكومة الألمانية تدين الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا

أدانت الحكومة الألمانية بشدة الهجمات الصاروخية العنيفة من جانب روسيا على أوكرانيا، والتي طالت مستشفى للأطفال في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين إن ألمانيا تطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "إنهاء هذه الحرب الهجومية على مثل هذا العدد الكبير من الأبرياء فورًا".

وقالت المتحدثة إن الوضع بالنسبة للمدنيين والأطفال في أوكرانيا "مأساوي في أجزاء واسعة (من البلاد)"، مشيرة إلى أنهم على مدار أكثر من عامين "يتعرضون لحرب هجومية وحشية، تحصد أرواح الضحايا بلا تمييز، من خلال القنابل والهجمات الروسية والتي لا يمكن تبريرها بأي حال".

تجدر الإشارة إلى أنه قبل يوم واحد من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الأمريكية واشنطن، تسببت الهجمات الصاروخية العنيفة من جانب روسيا على أوكرانيا اليوم في مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا. وفي كييف، أصاب صاروخ مستشفى للأطفال، كما كتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي على منصة إكس.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن مثل هذه الأعمال الحربية تُظهر سبب ضرورة حماية مثل هذا العدد الكبير من الأوكرانيين في ألمانيا. ووصل عدد اللاجئين الأوكرانيين المسجلين في ألمانيا إلى قرابة 8ر1 مليون شخص حتى الثالث من الشهر الجاري، يشكل الأطفال والشباب ثلث هذا العدد. ومن بين البالغين، تشكل النساء حوالي الثلثين.

وأضاف أن العدد الإجمالي مستقر نسبيًا – فمنذ سبتمبر 2022، بعد مرور نصف عام على بدء الحرب، كان هناك حوالي مليون لاجئ من أوكرانيا في ألمانيا. وذكر أن كيفية تطور الأمور في المستقبل تعتمد على مسار الحرب.