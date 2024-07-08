لوك شاو يزف بشرى سارة لـ إنجلترا قبل مواجهة هولندا في قبل نهائي اليورو

أكد لوك شاو جاهزيته للمشاركة منذ البداية مع منتخب إنجلترا خلال مواجهته أمام نظيره الهولندي بعد غد الأربعاء في المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا بعد تعرضه لانتكاسة خلال التدريبات مؤخرا مما أثار الشكوك حول إمكانية انتهاء البطولة القارية بالنسبة له حتى قبل أن تبدأ.

وعاش شاو /28 عاما/ الموسم الأكثر إحباطا في مسيرته بعد تكرار إصاباته، لتتراجع مشاركاته مع مانشستر يونايتد إلى 15 مباراة فقط، ثم تعرض لإصابة في أوتار الركبة في منتصف فبراير الماضي وكان يمني نفسه بالمشاركة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو الماضي لكن عانى من تمزق أبعده عن الملاعب لستة أسابيع أخرى مما أثار الشكوك حول مشاركته في اليورو.

وقرر جاريث ساوثجيت المدير الفني لإنجلترا ضم شاو لقائمة فريقه في البطولة القارية ، وسجل الظهير الأيسر ظهوره الأول بعد 139 يوما من الغياب بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء خلال الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على سويسرا في دور الثمانية.

وقال شاو "الأشهر الأربعة الأخيرة كانت قاسية حقا".

وأضاف "في البداية كنت أتوقع عودتي في وقت مبكر ، لكني مررت بعدة انتكاسات بصراحة، لكنني هنا الآن وكان من الرائع المشاركة في المباراة الماضية".

وأشار "أكافح من أجل المشاركة لبضعة دقائق، مر وقت طويل لكني راضي حقا بقدرتي على العودة إلى الملعب والمشاركة في بعض الدقائق ، وبالطبع أتمنى الآن المشاركة في دقائق أكثر في المباراة التالية".

ولدى سؤاله عما إذا كان جاهزا لخوض مباراة كاملة أو 120 دقيقة لعب حال امتداد المباراة لوقت إضافي ، قال شاو "نعم بالطبع، لكن هذا الأمر يرجع لقرار المدرب ، لكني أشعر بانني جاهز ومستعد".