زيلينسكي: الهجوم الروسي على مستشفى أطفال في كييف متعمد

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رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مزاعم روسيا أن خطأ دفاعيا جويا تسبب في هجوم مميت على مستشفى للأطفال في كييف الأمر الذي تسبب في دمار واسع اليوم الإثنين، وذلك قبل قمة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في وارسو "اظهر الأوغاد في الكرملين استخفافا وتهكما بأن الدفاع الجوي الأوكراني (هو المنفذ) المزعوم وليس ضربة صاروخية مستهدفة".

ووجه زيلينسكي الشكر لكل من نشروا فيديوهات عبر الإنترنت "يمكن فيها رؤية بشكل واضح أنه ليس جزءا صاروخ واحد أو صاروخ آخر، ولكن ضربة صاروخية مباشرة أسفرت عن مقتل وإصابة الكثير من الأشخاص".

وقال زيلينسكي إن 27 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من مئة آخرين عبر البلاد في موجة من القصف الروسي.