هيئة الطيران الأمريكية تطالب بفحص مولدات الأوكسجين في الآلاف من طائرات بوينج

قالت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية إن أكثر من 2600 طائرة من طراز بوينج 737 مسجلة في الولايات المتحدة ستحتاج إلى فحص مولدات الأوكسجين فيها، بعد عدة تقارير عن تحرك بعض وحدات هذه المولدات من أماكنها، وهو ما يمكن أن يمنعها من ضخ الأوكسجين المطلوب في حالة الطوارئ.

وأمرت الإدارة بإجراء فحص ظاهري للمولدات في الطائرات الأقدم من طراز 737 وعائلة 737 ماكس، في حين ستحتاج بعض الطائرات إلى أعمال إضافية للتأكد من وجود المولدات في أماكنها الصحيحة بحسب توجيه أصدرته الإدارة اليوم الاثنين تحت ما يسمى "توجيهات صلاحية الطيران. وهذه التوجيهات شائعة في صناعة الطيران وتصدرها الجهات الرقابية لمعالجة ما يمكن أن يؤثر على سلامة وأمان الطائرات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا التوجيه يأتي في الوقت الذي تخضع فيه شركة بوينج لعمليات تدقيق صارمة للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة والأمان المقررة.

يأتي ذلك في حين اعترفت شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات، بالاحتيال على الحكومة الأمريكية بغرض تجنب دعوى قضائية تتعلق بحادثي تحطم مميتتين لطائرتين من طراز "737 ماكس"، بحسب ما ورد في وثيقة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية إلى محكمة في تكساس.

ويعني الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أن الشركة يجب أن تدفع غرامة بملايين الدولارات، وأنها ستتم مراقبتها أيضا من جانب هيئة رقابية حكومية.

وكان الحادثان اللذان وقعا في أكتوبر من عام 2018، ومارس من عام 2019، أسفرا عن مقتل 346 شخصا.

وفي ذلك الوقت، تجنبت شركة "بوينج" الملاحقة القضائية من خلال قطعها وعد بتنفيذ برنامج الامتثال والأخلاقيات. كما دفعت الشركة غرامة قدرها 6ر243 مليون دولار.

وكانت وزارة العدل أقرت في أيار/مايو الماضي بأن "بوينج" انتهكت شروط الاتفاق في ذلك الوقت.