حنفي جبالي: دور التواصل السياسي في وزارة الشئون النبابية ليس من اختصاص مجلس النواب

شدد المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على أهمية إضافة التواصل السياسي لمهام وزارة الشئون النيابية كما جرى في التغيير الحكومي الأخير.

وقال خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إن هذا الدور تُحدِّده الحكومة وليس من اختصاص مجلس النواب.

وأضاف أن مجلس الوزراء سيوضح هذه الجزئية ومحاور وأبعادها فيما يخص تحديد مهام التواصل السياسي.

وشدد جبالي، على أن مجلس النواب يتعاون مع كل جهات الدولة، مؤكدا أن المجلس لا يتصيَّد الأخطاء لكنه يحرص على إلقاء الضوء على أداء الحكومة.

وتابع: «نحن ممثلون للشعب، والشعب يريد أن يرى أداء الحكومة على أرض الواقع بما يلبي الطموحات والمقررات الموضَّحة والتكليفات الواردة للحكومة من رئاسة الجمهورية».

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمن البيان، برنامج عمل الحكومة الجديدة للسنوات المقبلة، وذلك تحت عنوان «معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا».