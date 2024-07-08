رئيس الحكومة: مستمرون في تعزيز العلاقات المصرية – العربية

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تحرص على الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية – العربية بدول الخليج والمشرق والمغرب العربي والجوار الجغرافي على المستوى الثنائي وعبر جامعة الدول العربية.

وأضاف في كلمته لعرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب، مساء الاثنين، أن العلاقات المصرية – العربية تكتسب أهمية استراتيجية، وتمثل صمام أمن المنطقة.

وأشار إلى حرص الحكومة على الحفاظ على الأمن القومي العربي، والمبادرة بتشكيل توازنات إقليمية والاضطلاع بأدوار وساطة تسهم في ترسيخ موقع مصر كفاعل رئيسي في المشهد الإقليمي.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي.

وطبقا للمادة 146 من الدستور، فإن مجلس النواب سيحيل برنامج الحكومة بعد الاستماع إليه، إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه؛ يُعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته.