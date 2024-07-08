مدير مركز الهناجر للفنون يكشف أسباب استبعاد «أنوف حمراء» من المنافسة بالمهرجان القومي للمسرح

عبّرَ المخرج محمد الصغير عن غضبه من استبعاد إدارة مركز الهناجر للفنون لعرضه "أنوف حمراء" من المشاركة في المهرجان القومي للمسرح المصري. وكتب "الصغير"، في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أنه تم إغلاق العرض برغم من تحقيقه لإيرادات في شباك التذاكر". وأبدى الصغير، اعتراضه على لجان المشاهدة، والتي تقتصر على أشخاص بعينهم لا يتغيرون منذ عشر سنوات، ويتنقلون بين المهرجانات، حسب زعمه.

وكانت أنباء قد تسربت عن اختيار المركز لعرضي "الأرتيست، ونساء بلا غد"، للمنافسة باسم مسرح الهناجر في الدورة 17 من المهرجان المقرر انطلاقه في 30 يوليو الجاري.

وعلى الجانب الآخر، أكد المخرج شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون معايير اختيار العروض مبنية على تقييم عناصر، وتقنيات العرض، واختيار العرض يضم عناصر يمكنها المنافسة، وحصد الجوائز.

وأوضح أنه ربما يرى البعض أن عرضًا ما يبدو متكامل ظاهريًّا، ولكن في حقيقة الأمر لا تكون عناصره غير مؤهلة للمنافسة وحصد الجوائز. وصرح المخرج شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون، لـ"الشروق"، بأنه تم استبعاد عرض "أنوف حمراء"، إخراج محمد الصغير، وأيضًا استبعاد عرض "ودارت الأيام" إخراج فادي فوكيه، وأن هذا الاستبعاد ليس قراره، وأن المركز شكّل لجنة مشاهدة تكونت من الفنان الدكتور هاني كمال، والمخرج أحمد طه، والناقد باسم صادق، لاختيار عرضين من أربع عروض أنتجهم المركز وهي "أنوف حمراء" و"ودارت الأيام" و"الأرتيست" و"نساء بلا غد"، واللجنة اختارت العرضين اللذين سينافسان في المهرجان، وذلك بعد مشاهدتها لـ4 عروض من إنتاج الهناجر، ووقع اختيارهم على "الأرتيست" و"نساء بلا غد".

وأكد سرور، أن مركز الهناجر للفنون حتى الآن لم يُعلن رسميا عن العروض التي ستشارك باسمه في المهرجان، وكان يجب على المخرج محمد الصغير أن يعود إلينا أولًا ويسأل عن السبب قبل الكتابة على "فيسبوك". وتساءل مدير مركز الهناجر للفنون عما كتبه مخرج "أنوف حمراء" حول استبعاده 3 سنوات عن دخوله المهرجان القومي للمسرح المصري.

وقال إن المرة الأولى كانت بعرض جامعي، والعام التالي كان قرار الاستبعاد من قبل البيت الفني للمسرح باستبعاد عرضه "عجيب وعجيبة"، وهذا العام مع مركز الهناجر للفنون، وعلق "ألم يسأل نفسه ما سبب استبعاده في الثلاث مرات؟". واستكمل شادي سرور: "محمد الصغير يعتمد على تقديم عروض جيدة كفرجة، وبها رسائل جيدة ومعاني للجمهور، ولذلك اخترت أن ينتج المركز عرضه "أنوف حمراء" لأنني أضمن به أن يستمتع الجمهور بفرجة وكوميديا جيدة، ولكن عندما يتم تقييم العرض تقنيًّا لا نجد بصمات في العرض، وأن الصغير لديه عرضين كان بهما تقنيات جيدة وهما "روميو وجوليت" و"السيرة الهلامية" لأنهما تم بنائهما على نصين أساسيين فكان بهما تقنيات".

وأشار إلى أن اللجنة أقرت بأن "الأرتيست" يُرشح لـ8 جوائز، و"نساء بلا غد" يُرشح لـ4 جوائز، و"ودارت الأيام" يتم ترشيحه لجائزتين، أما "أنوف حمراء" في حالة منافسته سينافس على جائزة لجنة التحكيم الخاصة كأفضل عمل جماعي. وشدد شادي سرور، على وجود معايير واضحة لاختيار العروض ويجب أن يرضخ لها الجميع، وأعطى مثالًا على نفسه، أنه في حالة عدم اختيار لجنة البيت الفني للمسرح لعرضه "العيال فهمت"، والذي يُعرض على المسرح الكوميدي، سيتقبل جدًا رأي اللجنة واختياراتها.