عضو بالكنيست الإسرائيلي: لم نتعلم أي درس من 7 أكتوبر

- ليبرمان: استنفدنا قوة ردعنا إلى الصفر



نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الاثنين، عن عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، قوله إن المنظومة الإسرائيلية عالقة في يوم 7 أكتوبر، وإنهم لم يتعلموا أي درس من ذاك اليوم.

وأضاف ليبرمان: "أثق فقط بفريق وزارة الدفاع في مفاوضات وقف إطلاق النار"، مؤكدا أنه "على رئيس الموساد ألا يتعامل مع الملف وأن ينشغل بإيران".

وشدد على أنه يتعين عليهم "استخدام كل الإمكانيات المتاحة لنا لأننا استنفدنا قوة ردعنا إلى الصفر".

وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين قولهما إن قادة الأجهزة الأمنية صدموا من بيان مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى، حيث قال، أمس الأحد، إن أي صفقة تبادل مع حركة حماس يجب أن تسمح لإسرائيل باستمرار القتال، في حين تساءل زعيم المعارضة يائير لبيد عن فائدة مثل هذه "البيانات الاستفزازية" في هذه المرحلة من التفاوض.

ويأتي ذلك فيما حاول مئات المتظاهرين الإسرائيليين الوصول إلى مقر إقامة نتنياهو بالقدس الغربية، للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنّ المئات من الإسرائيليين تظاهروا قرب مقر إقامة نتنياهو في شارع غزة بالقدس الغربية، وحاولوا الوصول إلى المقر، لكن الشرطة منعتهم، كما حاول عشرات المتظاهرين في مدينة تل أبيب، المطالبين بإبرام صفقة تبادل، إغلاق أحد مقاطع شارع أيالون الرئيسي وسط المدينة، وفق المصدر ذاته.



