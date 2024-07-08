ريال مدريد يقترب من حسم صفقة جديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقترب نادي ريال مديد الإسباني من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

ووفقًا لشبكة «ريليفو» الإسبانية، فإن ريال مدريد في مفاوضات متقدمة لحسم التعاقد مع المدافع الفرنسي الواعد ليني يورو من ليل.

وينتهي عقد يورو مع فريق ليل خلال صيف 2024 حيث ربطته تقارير صحفية عديدة بأندية أخرى أبرزها باريس سان جيرمان، وليفربول إلا أنه يضع النادي الملكي في صدارة أولوياته.

وتعاقد الريال في وقت سابق مع مبابي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع بي إس جي في 30 يونيو.