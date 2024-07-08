إلغاء اجتماع للديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن ترشح بايدن

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لن يجتمعوا، الاثنين، لمناقشة دعمهم للرئيس جو بايدن لمواصلة محاولة إعادة انتخابه، رغم الجهود التي بذلها السيناتور الديمقراطي مارك وارنر لتنظيم مثل هذا الاجتماع.

وكان ينظر إلى اجتماع وارنر على أنه لحظة فاصلة محتملة للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين ظلوا صامتين إلى حد كبير بشأن مستقبل بايدن وسط دعوات له بالتنحي، بحسب قناة "الشرق" السعودية.

وقال مصدر مقرب من وارنر لـ"أكسيوس"، إن السيناتور مارك وارنر، الديمقراطي من ولاية فرجينيا، كان على تواصل الأسبوع الماضي مع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بشأن الاجتماع لمناقشة مسار بايدن إلى الأمام، لكن هذا الاجتماع لم يكن مقرراً أبداً.

وأضاف المصدر، أن تفاصيل الاجتماع المقترح التي تسربت جعلت من المستحيل إجراء محادثة خاصة، فيما سيجتمع الديمقراطيون بمجلس الشيوخ ككل، الثلاثاء، في اجتماع حزبي مقرر بانتظام، ذاكرا أن أعضاء الشيوخ الديمقراطيين يجرون محادثات مستمرة بشأن ما إذا كان يجب أن يظل بايدن مرشحاً للحزب، وسط مخاوف بشأن تقدمه في السن وحضوره الذهني.

وفي حين أن بعض المشرعين مثل السيناتور بيرني ساندرز وقفوا وراء الرئيس، التزم العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الصمت.

ويعود أعضاء مجلس الشيوخ إلى واشنطن، الاثنين، بعد أسبوعين من الغياب، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يجتمعون فيها معاً منذ مناظرة بايدن مع الرئيس السابق دونالد ترمب.

وقالت مجموعة من كبار الديمقراطيين بمجلس النواب، الأحد، إن بايدن يجب أن ينسحب من السباق.

وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر علناً وقوفه وراء بايدن، لكنه كان يقول لحلفائه السياسيين إن إجراء مناظرة مبكرة في يوليو سيمنح الحزب مرونة للمضي قدماً بما في ذلك البحث عن مرشح جديد.